Осенняя школа юного журналиста откроет свои двери в Калмгосуниверситете

Сегодня подготовка к мероприятию идет полным ходом. Как сообщили в пресс-службе ВУЗа, занятия стартуют уже завтра для учеников 8-11 классов. Она была открыта и действует уже несколько лет на базе Института калмыцкой филологии и востоковедения и принимает всех знатоков родного языка, лингвистики и истории.



Слушателей ждут лекции, семинары и тренинги от ведущих профессоров, а также встречи с руководителями региональных СМИ.