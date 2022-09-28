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31 октября, 08:53
Новости

Осенняя школа юного журналиста откроет свои двери в Калмгосуниверситете

Сегодня подготовка к мероприятию идет полным ходом. Как сообщили в пресс-службе ВУЗа, занятия стартуют уже завтра для учеников 8-11 классов. Она была открыта и действует уже несколько лет на базе Института калмыцкой филологии и востоковедения и принимает всех знатоков родного языка, лингвистики и истории.

Слушателей ждут лекции, семинары и тренинги от ведущих профессоров, а также встречи с руководителями региональных СМИ.

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