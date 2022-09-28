Уже в этот четверг в Элисту доставят икону Божией матери "Всецарица"

Её привезут по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к Престольному празднику Казанского кафедрального собора. В этом году он отмечает 25-летие.



Особо почитаемая верующими она написана монахами-иконописцами Святой горы Афон и постоянно пребывает в скиту Данилова мужского монастыря Москвы. Святыня будет находиться в Калмыкии в течение недели.