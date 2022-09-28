Ярмарка вакансий

Мероприятие состоится в центре "Мой бизнес". Оно поможет работодателям найти новых сотрудников. Организаторы приглашают к участию как предпринимателей, так и самозанятых, готовых предложить услуги и продукцию собственного производства.



В центре подчеркнули, плюсами такого сотрудничества является прозрачный способ привлечения специалистов. В рамках ярмарки пройдут мастер-классы с участием представителей бизнес –сообщества и презентацией успешных проектов.