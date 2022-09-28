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14 ноября, 10:14
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Сегодня предпринимателей ждут в Центре поддержки экспорта Калмыкии

Сегодня предпринимателей ждут в Центре поддержки экспорта Калмыкии

Там состоится семинар, на котором специалисты расскажут, как грамотно вести экономическую политику в нынешних санкционных условиях и сформировать базу знаний для успешного и эффективного старта в этой сфере деятельности.

В Центре поддержки предпринимательства сообщили, что, по данным федеральной таможенной декларации республика представлена в 15 точках присутствия. Кроме мяса, полуфабрикатов, шерсти и рыбы, Калмыкия поставляет за рубеж готовую продукцию и даже компоненты для производства препарата от Ковид-19.

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