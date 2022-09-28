Государственная информационная система находит внедрение и в градостроительной сфере Калмыкии

Это систематизированный свод документов в виде текста и карт, созданных с целью повышения качества строительства на всех этапах цикла.



Система повысит прозрачность и точность информации об объектах капитального строительства. Ее уже внедрили в 35 регионах. В остальных на начальном этапе, в том числе Калмыкия. Уже в следующем году планируется наполнение данной системы и активное ее внедрение.