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14 ноября, 11:07
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Государственная информационная система находит внедрение и в градостроительной сфере Калмыкии

Государственная информационная система находит внедрение и в градостроительной сфере Калмыкии

Это систематизированный свод документов в виде текста и карт, созданных с целью повышения качества строительства на всех этапах цикла.

Система повысит прозрачность и точность информации об объектах капитального строительства. Ее уже внедрили в 35 регионах. В остальных на начальном этапе, в том числе Калмыкия. Уже в следующем году планируется наполнение данной системы и активное ее внедрение.

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