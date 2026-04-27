️За прошедшие выходные в Элисте зарегистрировали два случая причинения тяжкого вреда здоровью.

В первом инциденте во время распития спиртного между женщиной и её знакомым произошла ссора. В результате мужчина нанёс ей телесные повреждения, а затем и её брату. Подозреваемый, 39-летний местный житель, задержан.

Второй случай произошёл в магазине: нетрезвый мужчина причинил телесные повреждения сотруднику торговой точки и скрылся. В тот же день его задержали сотрудники Госавтоинспекции на федеральной трассе. Им оказался 37-летний житель Яшкульского района, ранее неоднократно судимый.

Оба задержанных помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

