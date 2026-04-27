28 апреля, 18:51
 14 °C
87,88
74,81
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 апреля, 17:02
Новости

️За прошедшие выходные в Элисте зарегистрировали два случая причинения тяжкого вреда здоровью.

️За прошедшие выходные в Элисте зарегистрировали два случая причинения тяжкого вреда здоровью.

В первом инциденте во время распития спиртного между женщиной и её знакомым произошла ссора. В результате мужчина нанёс ей телесные повреждения, а затем и её брату. Подозреваемый, 39-летний местный житель, задержан.

Второй случай произошёл в магазине: нетрезвый мужчина причинил телесные повреждения сотруднику торговой точки и скрылся. В тот же день его задержали сотрудники Госавтоинспекции на федеральной трассе. Им оказался 37-летний житель Яшкульского района, ранее неоднократно судимый.

Оба задержанных помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Фото: МВД Калмыкии

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия