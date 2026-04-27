Куда россияне поедут на майские праздники?

Самым популярным регионом стал Краснодарский край: его выбрали 32 процента путешественников. Далее следуют Санкт-Петербург (13%), Калининград (11,7%), Ставропольский край (10,4%), Москва (8,6%) и Татарстан (7,6%). Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Египет, Вьетнам и Китай. Как отмечают в Российском союзе туриндустрии, в этом сезоне люди чаще выбирают короткие поездки, обращают внимание на уединённые бутик-отели и глэмпинги. Также растёт интерес к тематическим турам — гастрономическим, винным и событийным.