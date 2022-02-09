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11 марта, 15:21
НовостиПамятьКультура

«Я в мир пришел творить…»

«Я в мир пришел творить…»

Сегодня в Национальном музее имени Пальмова открывается выставка, посвященная юбилею Давида Кугультинова. В экспозиции - более ста предметов из фондов музея и личного архива семьи Народного поэта.

Это рукописные работы Давида Никитича, награды, книги разных лет и даже печатные машинки, на которых создавались удивительные строки его поэм и стихов. Особым образом оформлен и сам выставочный зал музея. Как обещают организаторы, будет необычно и зрелищно.

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