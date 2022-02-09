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11 марта, 17:29
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Шафран Тепшинов назначен Главой Администрации Элисты

Шафран Тепшинов назначен Главой Администрации Элисты

Нового сити-менеджера избрали сегодня путем открытого голосования на внеочередном заседании Элистинского городского собрания. За него проголосовало  большинство депутатов. Какие первоочередные задачи ставит перед собой новоиспеченный руководитель столицы? Об этом в материале нашего корреспондента Ольги Эняевой.

Претендентов на пост Сити-менеджера Элисты - трое. Все они – представители городской Администрации. Согласно процедуре, вначале – каждый из них представляет на суд народных избранников свою программу социально-экономического развития калмыцкой столицы. После этого – голосование. Его итоги оглашает Председатель городского собрания Николай Орзаев.

Позже в интервью,  Шафран Тепшинов рассказал,  как намерен выстроить работу в этой должности. В первую очередь, займется решением  вопросов, касающихся экономики.

Напомним, что Шафран Тепшинов,  ранее  занимал пост  заместителя глава администрации Элисты. В этой должности его утвердили в ноябре прошлого года. До этого назначения он занимал руководящие посты в Администрации Советского района Волгограда. Все, кто трудился с ним, отзываются о ШафранеТепшинове, как о грамотном руководителе и подчеркивают не только профессиональные качества, но чисто человеческие.

По словам Главы Элисты Николая Орзаева, претенденты на пост градоначальника люди достойные, профессионалы в своем деле. Но у Тепшинова -  опыт работы во властных структурах. Это и позволит ему  совместно с депутатским корпусом решать задачи,  направленные на благополучие жителей столицы.

Итак, Шафран Тепшинов –  пробудет в кресле Главы столичной Администрации два с половиной года. На срок действия ЭГС. А бывший Сити-менеджер Элисты Дмитрий Трапезников,  досрочно сложивший  полномочия, назначен  Вице-премьером республики.

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