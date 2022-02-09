Шафран Тепшинов назначен Главой Администрации Элисты

Нового сити-менеджера избрали сегодня путем открытого голосования на внеочередном заседании Элистинского городского собрания. За него проголосовало большинство депутатов. Какие первоочередные задачи ставит перед собой новоиспеченный руководитель столицы? Об этом в материале нашего корреспондента Ольги Эняевой.

Претендентов на пост Сити-менеджера Элисты - трое. Все они – представители городской Администрации. Согласно процедуре, вначале – каждый из них представляет на суд народных избранников свою программу социально-экономического развития калмыцкой столицы. После этого – голосование. Его итоги оглашает Председатель городского собрания Николай Орзаев.

Позже в интервью, Шафран Тепшинов рассказал, как намерен выстроить работу в этой должности. В первую очередь, займется решением вопросов, касающихся экономики.

Напомним, что Шафран Тепшинов, ранее занимал пост заместителя глава администрации Элисты. В этой должности его утвердили в ноябре прошлого года. До этого назначения он занимал руководящие посты в Администрации Советского района Волгограда. Все, кто трудился с ним, отзываются о ШафранеТепшинове, как о грамотном руководителе и подчеркивают не только профессиональные качества, но чисто человеческие.

По словам Главы Элисты Николая Орзаева, претенденты на пост градоначальника люди достойные, профессионалы в своем деле. Но у Тепшинова - опыт работы во властных структурах. Это и позволит ему совместно с депутатским корпусом решать задачи, направленные на благополучие жителей столицы.

Итак, Шафран Тепшинов – пробудет в кресле Главы столичной Администрации два с половиной года. На срок действия ЭГС. А бывший Сити-менеджер Элисты Дмитрий Трапезников, досрочно сложивший полномочия, назначен Вице-премьером республики.