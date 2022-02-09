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11 марта, 14:34
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Госдума сегодня рассматривает второй пакет законопроектов, направленных на развитие экономики в условиях санкционного давления

Госдума сегодня рассматривает второй пакет законопроектов, направленных на развитие экономики в условиях санкционного давления

 

Одним из документов от НДФЛ освобождаются доходы физлиц, полученные от экономии на процентах за пользование кредитными средствами в текущем и будущем годах.

IT-компании три года не будут облагаться налогом на прибыль. Предусматривается корректировка размера транспортного налога на дорогие автомобили: теперь он будет начисляться на машины стоимостью от десяти миллионов рублей, а не от трех, как было ранее.

Еще одна инициатива направлена на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в России в условиях санкций. Так, лекарства до конца года могут быть ввезены и выпущены в обращение в стране без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения Росздравнадзора.

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