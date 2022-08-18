"Я - Будда" - на сцене Владикавказа

Калмыцкие артисты продолжают покорять российского зрителя. Актеры представили свой легендарный спектакль в рамках IV фестиваля национальных театров России "Театральная осень". В мероприятии также приняли участие творческие коллективы из республик Башкортостан, Чувашия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Мордовия и города Санкт-Петербурга.



Спектакль "Я - Будда" был встречен зрителями и театральными критиками с большим восторгом и восхищением.



Фото из аккаунта Национального драматического театра им. Б. Басангова.