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10 сентября, 11:27
НовостиКультура

"Я - Будда" - на сцене Владикавказа

"Я - Будда" - на сцене Владикавказа
Калмыцкие артисты продолжают покорять российского зрителя. Актеры представили свой легендарный спектакль в рамках IV фестиваля национальных театров России "Театральная осень". В мероприятии также приняли участие творческие коллективы из республик Башкортостан, Чувашия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Мордовия и города Санкт-Петербурга.

Спектакль "Я - Будда" был встречен зрителями и театральными критиками с большим восторгом и восхищением.

Фото из аккаунта Национального драматического театра им. Б. Басангова.
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