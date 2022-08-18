Боксер из Калмыкии стал победителем всероссийских соревнований

Финал Чемпионата Вооруженных сил России по боксу среди мужчин от 19 до 40 лет прошел в Воронежской области. В соревнованиях приняло участие более 80 спортсменов из разных регионов страны, но уверенную победу одержал Эльдар Хараев - воспитанник Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по боксу им. Балзанова.



По словам старшого тренера по боксу РК Басанга Нимгирова, чемпион придерживался плана на каждый бой, был хорошо настроен и мотивирован.



Фото из аккаунта Министерства спорта РК.