10 сентября, 07:31
 14 °C
60,86
60,47
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 сентября, 10:07
НовостиЭкономика

Более 3,5 тысяч семей Калмыкии получают выплату на третьего или последующих детей

Более 3,5 тысяч семей Калмыкии получают выплату на третьего или последующих детей

Как сообщает Правительство РК, в текущем году на это ежемесячное пособие выделено более 324 миллионов рублей. Число получателей данной выплаты составило 3 565 семей.

Размер компенсации составляет 30 % стоимости оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов их потребления.

Напомним, что, кроме того, многодетные семьи в Калмыкии имеют право на:
- пособие на третьего ребёнка до 3 лет;
- региональный материнский капитал;
- погашение долга по ипотеке в размере 450 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей;

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия