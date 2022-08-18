Более 3,5 тысяч семей Калмыкии получают выплату на третьего или последующих детей
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Как сообщает Правительство РК, в текущем году на это ежемесячное пособие выделено более 324 миллионов рублей. Число получателей данной выплаты составило 3 565 семей.
Как сообщает Правительство РК, в текущем году на это ежемесячное пособие выделено более 324 миллионов рублей. Число получателей данной выплаты составило 3 565 семей.
Размер компенсации составляет 30 % стоимости оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов их потребления.
Напомним, что, кроме того, многодетные семьи в Калмыкии имеют право на:
- пособие на третьего ребёнка до 3 лет;
- региональный материнский капитал;
- погашение долга по ипотеке в размере 450 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей;