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11 ноября, 07:42
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"Я - Будда" - на сцене Национального драмтеатра

"Я - Будда" - на сцене Национального драмтеатра

«Такой нужный в наше время спектакль». Именно так зрители оценивают постановку, которую сегодня вновь покажут на сцене Национального драмтеатра. Легендарный спектакль - «Я – Будда!»,  созданный заслуженным деятелем искусств России Борисом Манджиевым и Народным артистом республики Виктором Хаптахановым, покорил публику во многих городах и странах. В его основе – история о том, как Будда приходит к постижению главного вопроса жизни. Открыв эту высшую истину, в основе которой морально-этические нормы и добродетели, он передает ее своим ученикам и всем живым существам.

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