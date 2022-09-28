"Я - Будда" - на сцене Национального драмтеатра

«Такой нужный в наше время спектакль». Именно так зрители оценивают постановку, которую сегодня вновь покажут на сцене Национального драмтеатра. Легендарный спектакль - «Я – Будда!», созданный заслуженным деятелем искусств России Борисом Манджиевым и Народным артистом республики Виктором Хаптахановым, покорил публику во многих городах и странах. В его основе – история о том, как Будда приходит к постижению главного вопроса жизни. Открыв эту высшую истину, в основе которой морально-этические нормы и добродетели, он передает ее своим ученикам и всем живым существам.