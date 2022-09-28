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11 ноября, 07:21
Новости

Сегодня - юбилейный концерт "Тюльпана" в Москве

Сегодня - юбилейный концерт "Тюльпана" в Москве

Сегодня Государственный ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан» выступит с юбилейным концертом в Москве. Он состоится в концертном зале им. Чайковского. Зрителей ждут как давно полюбившиеся искрометные номера прославленного коллектива, так и новые хореографические постановки. Напомним, в этом году он отмечает 85-летие. К этой дате ансамбль подготовил своему зрителю музыкально-хореографический спектакль «Тууж. История степи». Кроме того, коллектив порадовал жителей Калмыкии большим концертом, где представил лучшие танцевальные номера из золотого фонда ансамбля.

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