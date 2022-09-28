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11 ноября, 08:01
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Проверить свои знания во Всероссийском экологическом диктанте

Проверить свои знания во Всероссийском экологическом диктанте

Охраняемые природные территории, обращение с отходами, правила пожарной безопасности в лесах и у водоемов, а также охрана биоресурсов и их разнообразие. Сегодня жители Калмыкии смогут ответить на эти вопросы и проверить свои знания во Всероссийском экологическом диктанте. Как отмечают организаторы, пройти его можно будет двумя способами: в онлайн и офлайн форматах. В республике он стартует на 9 площадках. После подведения итогов в регионах определят лучшие офлайн-площадки по охвату участников. Они получат дипломы Министерства образования и науки Калмыкии. Региональный координатор диктанта - Эколого-биологический центр учащихся.

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