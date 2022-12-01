Взысканы долги в пользу кредитной организации

По решению суда жительница Яшкульского района должна была выплатить более 300 тыс. рублей в пользу ООО "СФО "Прима-Финанс", однако свои финансовые обязательства не исполнила. В рамках исполнительного производства представители закона вынесли постановление об удержании задолженности из ее заработной платы.



Не желая наступления дальнейших негативных последствий, женщина оплатила всю сумму задолженности. По оперативным данным на 10 апреля благодаря судебным приставам Калмыкии взыскано с физических и юридических лиц по кредитам более 147 млн. рублей.



Напоминаем, что получить достоверную информацию о наличии задолженности возможно с помощью личного кабинета на портале госуслуг, а также с помощью голосового бота. При общении с гражданином голосовой бот запросит фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволит идентифицировать обратившегося. На основании полученных сведений система сформирует запрос и в аудио формате предоставит абоненту общедоступную информацию из "Банка данных исполнительных производств".



Получить более расширенную информацию возможно после подтверждения личности гражданина с предоставлением дополнительных персональных данных в виде ИНН или СНИЛС.



Сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Калмыкия.