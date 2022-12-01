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17 апреля, 12:03
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В заповедной зоне Калмыкии зацвели маки

В заповедной зоне Калмыкии зацвели маки

Тем самым побит фенологический рекорд, сообщают сотрудники заповедника Черные земли. Они появились 12 апреля на территории федерального заказника Меклетинский. До этого, началом цветения мака песчанного считалась самая ранняя зафиксированная учеными дата - неделей позже.

Таким образом, природа продолжает нам преподносить свои сюрпризы.

Фото: ФГБУ "Государственный заповедник "Черные земли"

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