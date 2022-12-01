В Калмыцком Росреестре провели совещание по реализации программы "Земля для стройки"

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории республики выявлено 137 земельных участков общей площадью 380 гектаров, пригодных для возведения жилых домов. Их необходимо отразить на Публичной карте сервиса "Земля для стройки". Это позволит любому желающему узнать, где находятся наделы, пригодные для застройки.



Отметим, что больше всего свободных участков найдено в Элисте, которые в сумме составляют 227 га.



Фото: Управление Росреестра по Калмыкии