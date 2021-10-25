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25 ноября, 13:36
НовостиСоциальная политикаОбщество

Выявлены лучшие организации республики по условиям и охране труда

Выявлены лучшие организации республики по условиям и охране труда

Конкурс был организован Министерством социального развития, труда и занятости региона. По решению жюри, лучшим признан детский сад №19, вторым стал сад №22, третье место заняло дошкольное учреждение "Байр" из Яшалтинского района. Они получили денежные премии в размере 15, 10 и 6 тысяч рублей соответственно.

Также по решению членов жюри отмечены БУ РК «Приютненская районная больница», БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой В.Д.». Сегодня им вручены ценные подарки и дипломы. 

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