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25 ноября, 12:35
НовостиПамять

Сегодня – ровно 80 лет с начала формирования 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии

Сегодня – ровно 80 лет с начала формирования 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии

Напомним, это воинское формирование бесстрашно обороняло советские рубежи на побережьях Дона и Маныча, стратегически важную железную дорогу Астрахань-Кизляр и освободило более 100 населённых пунктов Дагестана, Ставропольского края, Ростовской области и Калмыкии.

В день памяти воинов 110-й, 13 ноября по всей республике прошли памятные мероприятия. В посёлке Яшалта был открыт мемориальный комплекс с именами 90 уроженцев района, воевавших в этом подразделении.

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