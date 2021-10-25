Сегодня – ровно 80 лет с начала формирования 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии

Напомним, это воинское формирование бесстрашно обороняло советские рубежи на побережьях Дона и Маныча, стратегически важную железную дорогу Астрахань-Кизляр и освободило более 100 населённых пунктов Дагестана, Ставропольского края, Ростовской области и Калмыкии.

В день памяти воинов 110-й, 13 ноября по всей республике прошли памятные мероприятия. В посёлке Яшалта был открыт мемориальный комплекс с именами 90 уроженцев района, воевавших в этом подразделении.