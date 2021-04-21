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22 мая, 14:27
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Выявлены крупы, не соответствующие требованиям ГОСТов

Выявлены крупы, не соответствующие требованиям ГОСТов

 Управлением Россельхознадора в ходе проведения двух проверок в отношении бюджетных учреждений Калмыкии отобрано 15 образцов крупы и направлены в Ростовский филиал «Центра оценки качества и безопасности зерна и продуктов его переработки». Там проверили образцы на соответствие их предоставленным декларациям.

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По результатам испытаний установлено, что 6 партий крупы весом 203 килограмма не соответствуют установленным требованиям ГОСТов по качеству. А именно по содержанию минеральной примеси и доброкачественного ядра, а также крупности. В настоящее время бюджетными учреждениями некачественные крупы самостоятельно изъяты из обращения и помещены на временное хранение.

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