Выявлены крупы, не соответствующие требованиям ГОСТов

Управлением Россельхознадора в ходе проведения двух проверок в отношении бюджетных учреждений Калмыкии отобрано 15 образцов крупы и направлены в Ростовский филиал «Центра оценки качества и безопасности зерна и продуктов его переработки». Там проверили образцы на соответствие их предоставленным декларациям.

По результатам испытаний установлено, что 6 партий крупы весом 203 килограмма не соответствуют установленным требованиям ГОСТов по качеству. А именно по содержанию минеральной примеси и доброкачественного ядра, а также крупности. В настоящее время бюджетными учреждениями некачественные крупы самостоятельно изъяты из обращения и помещены на временное хранение.