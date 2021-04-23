Бату Хасиков и Ирек Файзуллин обсудили строительство в Калмыкии

Глава региона Бату Хасиков и Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин обсудили реализацию регионального проекта «Жилье в Калмыкии», федеральной программы «Стимул», Нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, в рамках совещания уделили внимание проведению строительно-технической экспертизы Ики-Бурульского группового водопровода и строительству многоэтажки для людей, чьи квартиры пострадали в результате взрыва газа в доме №15 во втором микрорайоне.

«Особый акцент в разговоре был сделан на инфраструктурную составляющую. Министр подчеркнул, что руководство страны создает инструменты для того, чтобы регионы могли делать инфраструктуру под конкретные проекты или, например, водообеспечение. Для Калмыкии это особенно важно», - отметил Бату Хасиков. И поручил всем профильным ведомствам активно включиться в работу и добиться того, чтобы все инструменты были по максимуму использованы в регионе. «Предстоит большая, полезная работа», – заключил Хасиков.