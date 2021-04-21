Сегодня стартует Неделя предпринимательства

Она приурочена к празднованию Дня предпринимателя России, который мы отметим 26 мая.

Сегодня все желающие смогут посетить ярмарку товаропроизводителей, где будут представлены мясные, рыбные, хлебобулочные, ремесленные изделия по выгодным ценам. А в парке «Дружба» с 12 дня до семи вечера пройдет выставка товаров и услуг предпринимателей в формате игры «Монополия». На тематических локациях будут проводится мастер-классы, игры как для взрослых, так и для детей.