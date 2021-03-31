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19 апреля, 13:26
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Сегодня отмечается День Российской полиграфии

Сегодня отмечается День Российской полиграфии

История этой отрасли, которая напрямую связана с основанием печатного дела в стране, началась ещё в 16 веке. Считается, что в этот день, более четырёхсот лет назад, первопечатник Иван Фёдоров со своим учеником и помощником Петром Мстиславцем приступили к работе над первой в стране книгой под названием «Апостол». 

Что касается нашего региона, то первые шрифты калмыцкой письменности были отлиты в 1815 году в Поволожье, а первая в калмыцкой степи типография была открыта в 1910 году.

 

 

 

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