13 февраля, 08:49
"Выставка забытых книг"
Читайте наши новости в Одноклассниках!
В Национальной библиотеке имени Амур – Санана открыли новую экспозицию. Вниманию читателей представили работы известных отечественных писателей второй половины ХХ века: это Михаил Алексеев, Анатолий Иванов, Петр Проскурин и многие другие.
В Национальной библиотеке имени Амур – Санана открыли новую экспозицию. Вниманию читателей представили работы известных отечественных писателей второй половины ХХ века: это Михаил Алексеев, Анатолий Иванов, Петр Проскурин и многие другие.
Их произведения проверены временем и несколькими поколениями ценителей литературы. Читать книги этих авторов по-прежнему интересно и увлекательно.