13 февраля, 10:24
Центральный хурул Калмыкии запустил в телеграм-канале серию познавательных постов о каждом из 17 пандитов, скульптуры которых расположены на территории храма
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Верующие смогут познакомиться с великими учителями буддизма - известными учеными университета Наланды. Новую рубрику открыли рассказом о выдающемся мыслителе Арье Нагарджуне.
Верующие смогут познакомиться с великими учителями буддизма - известными учеными университета Наланды. Новую рубрику открыли рассказом о выдающемся мыслителе Арье Нагарджуне.
Согласно историческим летописям, в институте на севере Индии училось более 10 тысяч монахов и проживало 1,5 тысячи пандитов, но самыми выдающимися были 17 великих учителей, которые написали собственные труды и комментарии к учению Будды.
Именно их статуи расположили по наставлению Далай-ламы XIV вокруг Золотой Обители.