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22 ноября, 13:00
НовостиКультура

Выставка «Кочевой быт калмыков» будет показана в Национальном музее Чеченской Республики

Выставка «Кочевой быт калмыков» будет показана в Национальном музее Чеченской Республики

Сейчас ведется подготовка экспозиции. А уже 26 ноября у жителей соседнего региона будет возможность познакомиться с калмыцкой кибиткой. Сотрудники Национального музея имени Пальмова расскажут о её традиционном убранстве, бытовых принадлежностях и о предметах религиозного назначения.

Также в экспозиции будут представлены живописные работы мастеров современного калмыцкого изобразительного искусства. Проект реализуется в рамках партнёрского соглашения между учреждениями культуры.

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