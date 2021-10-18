Выставка «Кочевой быт калмыков» будет показана в Национальном музее Чеченской Республики

Сейчас ведется подготовка экспозиции. А уже 26 ноября у жителей соседнего региона будет возможность познакомиться с калмыцкой кибиткой. Сотрудники Национального музея имени Пальмова расскажут о её традиционном убранстве, бытовых принадлежностях и о предметах религиозного назначения.

Также в экспозиции будут представлены живописные работы мастеров современного калмыцкого изобразительного искусства. Проект реализуется в рамках партнёрского соглашения между учреждениями культуры.