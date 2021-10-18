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22 ноября, 13:29
НовостиСпорт

Равдан Джуджинов из Калмыкии завоевал серебро на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе

Равдан Джуджинов из Калмыкии завоевал серебро на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе

Трехдневный турнир "Владимирская осень" среди молодых людей до 24 лет завершился в субботу во Владимире. Здесь собрались 225 спортсменов из 31 регионов России.

Калмыкию представляли воспитанники БУ РК «РСШОР по борьбе им. Балдашинова Т.Л.» Равдан Джуджинов и Даниил Андросов. Равдан в весовой категории до 77 кг взял серебряную медаль, его товарищ Даниил - 5 место в категории до 87 кг.

Тренировали борцов Виктор и Басанг Боктаевы.

 

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