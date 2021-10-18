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22 ноября, 12:22
НовостиМолодёжная политикаЭкология

Калмыцкие школьники уже сейчас могут стать участниками всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл»

Калмыцкие школьники уже сейчас могут стать участниками всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл»

Мероприятие пройдёт с 5 по 20 декабря в рамках национального проекта «Экология». Одна из его целей - к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твёрдых коммунальных отходов.

В прошлом году, благодаря этой акции, за две недели было собрано более 600 тонн макулатуры. Подробнее о том, как стать участником, можно на сайте бумбатл.рф.

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