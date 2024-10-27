Выставка «Цвети, моя Калмыкия» откроется в Национальном музее

В Национальном музее имени Н.Н. Пальмова продолжаются юбилейные мероприятия, посвященные 85-летию калмыцкого отделения Союза художников России.

1 ноября в 16:00 в залах главного музея Калмыкии состоится ретроспективный показ достижений современного изобразительного искусства республики на выставке «Цвети, моя Калмыкия!». Около двухсот произведений калмыцких мастеров будет представлено в экспозиции.

В 1939 году в совсем юной калмыцкой республике появилось новое творческое объединение – калмыцкое отделение Союза советских художников, в состав которого вошли всего 7 профессиональных художников.

За 85 лет деятельности Союза художников республики состоялось около 1000 персональных, совместных, республиканских, всероссийских, международных выставок.

Выставка «Цвети, моя Калмыкия!» - станет своеобразным признанием в любви к уголку земли, на которой родился и вырос каждый участник юбилейной выставки.

Фото: Художник Ользятиев Сергей