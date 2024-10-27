Форум агроклассов провели в Калмыкии

На базе Овтинской школы состоялся Республиканский форум агроклассов Калмыкии. В нем приняли участие руководители средних школ.

Заместитель директора по УВР Овтинской школы В. Э. Хечиева провела экскурсию по школе, рассказала, как используют агронаправление в учебном плане в первый год обучения.

Программы в Оватинской школе введены с 1 по 11 классы. В планах - приглашение к сотрудничеству действующих работников сельскохозяйственных организаций. Большинство занятий – практические. Это помогает ученикам использовать теоретические знания для понимания проблем сельскохозяйственных работ. Главной перспективой агроклассов - дальнейшее обучение ребят сельскохозяйственным профессиям.

Все программы предусматривают возможность дальнейшего обучения с учетом интересов, склонностей и способностей ребят по блокам: биология и экология, агрономия, механизация, ветеринария.

Фото: Оватинская школа