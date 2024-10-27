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29 октября, 09:12
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ЛФК гор поликлиники помогает восстановить здоровье

ЛФК гор поликлиники помогает восстановить здоровье

Более 300 элистинцев прошли реабилитацию в кабинете ЛФК городской поликлиники. Здесь продолжается оснащение кабинета лечебно-физической культуры новым высокотехнологичным оборудованием.

Комплексы для разработки верхних и нижних конечностей, тренажер для ходьбы, беговая дорожка с биологической обратной связью, стационарный тренажёр с вибрационной платформой, имитатор ходьбы, стабилографическая платформа с высокой обратной связью - вся медтехника предназначена для быстрого и эффективного восстановления пациентов после перенесенных травм и заболеваний.

Реабилитация - важный заключительный шаг для полного восстановления пациентов. Пройти реабилитацию можно бесплатно, по полису ОМС. Направление выдаёт лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Фото: Минздрав Калмыкии

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