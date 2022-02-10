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15 марта, 17:31
НовостиЗдравоохранение

Высококвалифицированную медицинскую помощь можно получить и в Элисте

Высококвалифицированную медицинскую помощь можно получить и в Элисте

В Республиканской больнице имени Жемчуева сегодня успешно провели одну из сложнейших операций по восстановлению формы позвоночника, устранению деформации спинного мозга. Ситуацию осложнило злокачественное новообразование в шейном отделе.

 Таких пациентов с гнойными процессами, как правило, неохотно принимают в федеральных клиниках. По словам специалистов, при этой патологии у человека отнимается часть туловища и конечности.

Чтобы помочь пациенту требуется высокотехнологичная операция с установлением металлических имплантатов и протезов.

 

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