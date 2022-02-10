Судебные приставы республики привлекли к административной ответственности коллекторское агентство

Организация нарушила обязательные требования законодательства о защите прав и интересов граждан при возврате просроченной задолженности.

По иронии судьбы, потерпевшим оказался бывший сотрудник коллекторской организации. Оставшись без работы, он не смог своевременно возвратить заемные средства одной микрофинансовой компании. Долг был передан профессиональному взыскателю, который оказывал на должника психологическое давление, отправлял электронные письма оскорбительного характера, с превышением установленного законодательством количества сообщений в сутки.

Стоит отметить, что общество, взыскивая с должника долг в размере чуть больше трех тысяч рублей, заплатило штраф в сумме пятьдесят тысяч рублей.