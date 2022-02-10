В КалмГУ проходит Международная научная конференция, посвященная столетию Давида Кугультинова

«Наследие Давида Кугультинова и литературные традиции в современном культурном пространстве» - крупной онлайн-конференции дистанционно принимает участие более 80 ученых стран ближнего и дальнего зарубежья и регионов России.

После пленарного заседания она продолжилась в трех секциях, где говорили и о современных тенденциях в межкультурных коммуникациях, и о традициях и опыте изучения творчества Кугультинова в образовательном процессе. И, что особенно порадовало бы Народного поэта, - большинство докладов прозвучали на калмыцком языке.

В работе пленарного заседания приняли участие представители министерств и ведомств, старейшина писательской организации Калмыкии Владимир Нуров. Все выступавшие единодушны во мнении, что главная задача научного форума в увековечении духовного наследия Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова.