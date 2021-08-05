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4 октября, 19:03
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Высокое звание «Народный учитель России» присвоено Светлане Шевеновой

Высокое звание «Народный учитель России» присвоено Светлане Шевеновой

Она около 50 лет посвятила педагогической деятельности. Указ Президента был подписан 1 октября. Такой статус в стране имеют всего 85 человек. В родном Элистинском лицее Светлану Шевенову встречали как героя. Ее знания, профессионализм, высокие духовные и душевные качества отмечают все, кому довелось работать рядом или учится у нее. В честь известного в регионе педагога устроили настоящий праздник.

Сама Светлана Шевенова отметила, что для учительского сообщества важны и поддержка, и внимание. По ее словам, в последние годы – это ощутимо. Благодарна она также и коллегам, и своим выпускникам, посвятивших себя труду во благо республики и страны.

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