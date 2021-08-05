В Целинном районе прокуратура выявила нарушения при реализации регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда»

Установлено, что муниципальным заказчиком при строительстве новой школы в селе Троицкое допущено нарушение законодательства о закупках в части продления срока выполнения работ по муниципальному контракту. Виновные лица администрации района и подрядной организации ООО «Грандис» привлечены к административной ответственности.

Также, в рамках этого Национального проекта, в текущем году осуществляется строительство станции очистки воды и реконструкции объектов водоснабжения села Троицкое на общую сумму более 102 миллионов рублей. Однако, до настоящего времени работы не начаты.