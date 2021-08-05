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4 октября, 20:02
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"Неделя учителя" стартовала сегодня в Калмыкии

"Неделя учителя" стартовала сегодня в Калмыкии

Профессиональный праздник педагоги отмечают 5 октября. В этом году впервые торжественные мероприятия пройдут в течение Недели учителя с 4 по 10 октября. Уже сегодня все желающие могут поздравить своих наставников, сказать в их адрес теплые слова. Акция «Спасибо учителям» состоялась на площади перед гостиницей Элиста. Волонтеры раздавали тематические открытки.

А на Аллее Героев в это же время проводился флешмоб. Участники пели песни о школе, писали записки с именами своих первых учителей и добрыми пожеланиями в их адрес. Организаторами выступили студенты педагогического колледжа, который на протяжении многих лет является кузницей кадров для образовательных учреждений республики.

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