Выпавшие осадки принесли горожанам массу неудобств

В частности, это касается скапливающейся на дорогах и тротуарах воды. Она мешает не только переходить дорогу, но иногда и управлять транспортным средством. А местами дороги, вернее их отсутствие, превратились в сплошное месиво. Так что, пройти по ним без резиновых сапог невозможно.

Удручающую картину после недавнего дождя можно наблюдать в северо-западном и южном районах Элисты. Так как твердое асфальтное покрытие здесь отсутствует, дождь превращает улицы в смесь глины и луж. Если люди используют резиновые сапоги, то транспорт сюда добирается с трудом, в том числе кареты скорой помощи. Чтобы, в буквальном смысле, не застрять в жиже, жители улицы Тенгрин Уйдл, например, совместными усилиями засыпали проезжую часть гравием.

Огромные лужи после выпавших осадков образовались и на асфальтированных дорогах и тротуарах. Элистинцы вынуждены обходить дождевые озера, а вот машины, проезжая, окатывают водой всё и всех вокруг.

Вода скапливается на поверхности вместо отлива в дренажные системы. Основная причина - несоблюдение принципов укладки дорожного покрытия и отсутствие на них стоков, говорят специалисты. Например, по улице Ипподромная, где новый асфальт был уложен всего несколько дней назад, уже после первого дождя на автобусной остановке образовалось непроходимое озеро. Такую картину можно увидеть и на других улицах Элисты.

А ведь больших и глубоких луж не должно быть нигде, и никакие капризы природы здесь не могут быть оправданием. Территория площадью более двух квадратных метров и глубиной более трех сантиметров уже считается подтоплением. Хотя осень только началась. И пока прогнозы обещают долгие дождливые дни.