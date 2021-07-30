Тема обращения с ТКО стала главной на заседании Элистинского городского собрания

Это вопрос организации деятельности по накоплению, в том числе и раздельному, сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению коммунальных отходов. Для всего этого требуется комплексное решение, отметил председатель ЭГС, глава города Николай Орзаев.

Нужно четко понимать зоны ответственности и привлекать нарушителей к ответу. К этому призвал и прокурор Элисты Илья Ногин. По информации Инспекции госжилнадзора республики, только за два последних года за грубые нарушения лицензий были лишены 18 УК, еще по четырем начата процедура аннулирования прав на деятельность по управлению многоквартирными домами.

Также было отмечено, что муниципалитет ведет работу по формированию экологической культуры в этой сфере, по выявлению несанкционированных свалок – за три года ликвидировано 29 объектов. Обсудили депутаты готовность к предстоящему отопительному периоду, итоги организации оздоровительной кампании.

Кроме того, депутаты одобрили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год и плановый период до 2024 года. Так, в ближайшее время планируется проведение аукциона по продаже 85 земельных наделов в южной части города.