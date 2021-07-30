Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Продолжаем работу по созданию дорожной карты по Взаимодействию с Петербургом»

Сегодня, 24 сентября, Глава Калмыкии Бату Хасиков принял участие в работе IX Молодежного форума «Санкт-Петербург — территория национального согласия», где встретился с активной молодежью страны. «Мы показали видеоролик о Калмыкии, чтобы познакомить гостей мероприятия с нашей республикой», – поделился Глава региона.

Бату Хасиков отметил, что был рад встретиться с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. «Готовим подписание Соглашения между нашими регионами», – прокомментировал Глава Калмыкии, подчеркнув, что республика укрепляет связи с Санкт-Петербургом.

Александр Беглов также поделился: «Нами была проделана большая совместная работа по национальным проектам, выполняются поручения Президента России Владимира Путина.

«Продолжаем работу по созданию дорожной карты по Взаимодействию с Петербургом вместе с Максимом Владимировичем Жабиным — постоянным Представителем республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», – заключил Глава Калмыкии.