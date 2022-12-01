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5 апреля, 14:04
Новости

Сегодня в эфире канала Россия 24 – репортаж нашего военного корреспондента Маргариты Семенюк о работе в зоне СВО противотанковой батареи из Калмыкии

Сегодня в эфире канала Россия 24 – репортаж нашего военного корреспондента Маргариты Семенюк о работе в зоне СВО противотанковой батареи из Калмыкии

На Кременном направлении они уничтожают укрепления ВСУ. Как рассказала Семенюк, все бойцы получили повестки в сентябре. Без сомнений и колебаний пошли в военкоматы. За полгода службы сработались и готовы крушить украинских боевиков, сообщила она в выпуске российского информационного канала. С закрытых огневых позиций наших ребят прикрывают танкисты.

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