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16 января, 12:11
Новости

Прокуратура направила в суд уголовное дело о приобретении наркотических средств через Интернет

Прокуратура направила в суд уголовное дело о приобретении наркотических средств через Интернет

24-летний житель Элисты обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. По версии следствия, в декабре 2022 года незаконно приобрел без цели сбыта в интернет-магазине наркотическое средство общей массой не менее 9,849 гр., после чего получил ссылку с координатами месторасположения "закладки" приобретенного им вещества. Обвиняемый прибыл на указанный участок, взял наркотик и стал незаконно хранить для последующего личного употребления.

Однако сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность, а средство изъяли. Уголовное дело направлено надзорным ведомством в суд для рассмотрения по существу.

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