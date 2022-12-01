Прокуратура направила в суд уголовное дело о приобретении наркотических средств через Интернет

24-летний житель Элисты обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. По версии следствия, в декабре 2022 года незаконно приобрел без цели сбыта в интернет-магазине наркотическое средство общей массой не менее 9,849 гр., после чего получил ссылку с координатами месторасположения "закладки" приобретенного им вещества. Обвиняемый прибыл на указанный участок, взял наркотик и стал незаконно хранить для последующего личного употребления.



Однако сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность, а средство изъяли. Уголовное дело направлено надзорным ведомством в суд для рассмотрения по существу.