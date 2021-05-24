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22 июня, 21:18
НовостиКриминал

Вынесен приговор по резонансному делу о хищении в особо крупном размере

Вынесен приговор по резонансному делу о хищении в особо крупном размере

В Элистинском горсуде сегодня вынесли обвинительный приговор в отношении бывшего директора управления «Калммелиоводхоз», действовавшего в составе организованной группировки

асследованием уголовного дела занималось следственное управление СК России по Республике Калмыкия. Речь идет о хищении средств, выделенных на работы по запуску Левокумского водопровода. Расследованием уголовного дела занималось следственное управление СК России по Республике Калмыкия

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