Вынесен приговор по резонансному делу о хищении в особо крупном размере

В Элистинском горсуде сегодня вынесли обвинительный приговор в отношении бывшего директора управления «Калммелиоводхоз», действовавшего в составе организованной группировки

асследованием уголовного дела занималось следственное управление СК России по Республике Калмыкия. Речь идет о хищении средств, выделенных на работы по запуску Левокумского водопровода. Расследованием уголовного дела занималось следственное управление СК России по Республике Калмыкия