Сегодня – День памяти и скорби. День начала войны

День, навсегда вошедший в календарь самых страшных дат в истории человечества. 80 лет назад мир потрясло жестокое и вероломное нападение фашистских войск на СССР. Великая Отечественная война длилась долгие 1 418 дней. В перестрелках, бомбардировках, в плену, от голода и холода погибли миллионы человек. Им посвящен этот день и все мероприятия, которые несмотря на пандемию, проводятся в Элисте. Слово нашему корреспонденту Александру Бедишову.