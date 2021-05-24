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22 июня, 20:37
НовостиПамять

Сегодня – День памяти и скорби. День начала войны

Сегодня – День памяти и скорби. День начала войны

День, навсегда вошедший в календарь самых страшных дат в истории человечества. 80 лет назад мир потрясло жестокое и вероломное нападение фашистских войск на СССР. Великая Отечественная война длилась долгие 1 418 дней. В перестрелках, бомбардировках, в плену, от голода и холода погибли миллионы человек. Им посвящен этот день и все мероприятия, которые несмотря на пандемию, проводятся в Элисте. Слово нашему корреспонденту Александру Бедишову. 

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