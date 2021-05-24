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22 июня, 22:24
НовостиОбщество

Тариф на электроэнергию для предпринимателей в Калмыкии с 1 июля снизится

Тариф на электроэнергию для предпринимателей в Калмыкии с 1 июля снизится

Об этом на брифинге сегодня сообщила глава Управления ФАС Светлана Доногруппова. В рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития региона до 2024 года Правительством страны, ФАС и Минэнерго России, а также руководством Калмыкии проведен ряд мероприятий. В результате тариф на электроэнергию для предпринимателей упадет почти на 30%.

Что касается тарифов для населения, то они возрастут в соответствии с прогнозами Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы. По данным регионального ведомства, изменения идут умеренными темпами. Так, с 1 июля в Калмыкии вырастет плата за электро- и тепло- энергию, за холодную и горячую воду, за водоотведение и за вывоз твёрдых бытовых отходов. 

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