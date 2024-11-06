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8 ноября, 07:47
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Выбрать профессию поможет «Билет в будущее»

Выбрать профессию поможет «Билет в будущее»

В рамках проекта «Билет в будущее» ученики 9«А»» класса калмыцкой национальной гимназии гимназии посетили «Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. Канукова».

Здесь на площадках колледжа они приняли участие в профессиональных пробах по профессии «Воспитатель детских дошкольных учреждений».

Ребятам было поручено провести родительское собрание, подготовить раздаточный материал для родителей по актуальной проблеме, касающейся воспитания детей.

А на площадке «Учитель начальных классов» ребята провели методический разбор различных педагогических ситуаций в начальных классах.

Профессиональные пробы имеют особое значение для школьников всех классов и всех возрастов. Они помогают учащимся расширить кругозор и, не только познакомиться, но активно поучаствовать в своей, может быть, будущей профессии.

Фото: Калмыцкая национальная гимназия

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