Выбрать профессию поможет «Билет в будущее»
В рамках проекта «Билет в будущее» ученики 9«А»» класса калмыцкой национальной гимназии гимназии посетили «Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. Канукова».
Здесь на площадках колледжа они приняли участие в профессиональных пробах по профессии «Воспитатель детских дошкольных учреждений».
Ребятам было поручено провести родительское собрание, подготовить раздаточный материал для родителей по актуальной проблеме, касающейся воспитания детей.
А на площадке «Учитель начальных классов» ребята провели методический разбор различных педагогических ситуаций в начальных классах.
Профессиональные пробы имеют особое значение для школьников всех классов и всех возрастов. Они помогают учащимся расширить кругозор и, не только познакомиться, но активно поучаствовать в своей, может быть, будущей профессии.
Фото: Калмыцкая национальная гимназия