В Штабе общественной поддержки ЕР Калмыкии состоялся региональный слёт активистов Всероссийской молодёжной акции «Наши семейные книги памяти».

В честь 80-летия Великой Победы, в апреле 2025 года, начнутся очные выступления школьников и студентов. На основе изученных материалов каждый участник акции подготовит небольшой рассказ о своих родственниках участниках ВОВ, тружениках тыла и слайд с его именем и фотографией.

Участники слета разработали план реализации и продвижения акции в республике и определили круг возможных партнеров, составили примерный контент-план информационного освещения акции «Наши семейные книги памяти».

Организаторами всероссийского мероприятия являются министерство просвещения РФ, «Движение Первых» и Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.

Фото: Штаб общественной поддержки ЕР | Калмыкия