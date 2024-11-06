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8 ноября, 07:46
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«Наши семейные книги памяти»

«Наши семейные книги памяти»

В Штабе общественной поддержки ЕР Калмыкии состоялся региональный слёт активистов Всероссийской молодёжной акции «Наши семейные книги памяти».

В честь 80-летия Великой Победы, в апреле 2025 года, начнутся очные выступления школьников и студентов. На основе изученных материалов каждый участник акции подготовит небольшой рассказ о своих родственниках участниках ВОВ, тружениках тыла и слайд с его именем и фотографией.

Участники слета разработали план реализации и продвижения акции в республике и определили круг возможных партнеров, составили примерный контент-план информационного освещения акции «Наши семейные книги памяти».

Организаторами всероссийского мероприятия являются министерство просвещения РФ, «Движение Первых» и Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.

Фото: Штаб общественной поддержки ЕР | Калмыкия

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