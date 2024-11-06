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8 ноября, 08:25
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Лицеисты Калмыкии отправились в Сириус

Лицеисты Калмыкии отправились в Сириус

5 ноября в образовательном центре «Сириус» началась математическая смена, участниками которой стали десять учеников Элистинского лицея.

Ребята успешно справились с заданиями отборочного тура и, в числе школьников из 17 регионов России, будут заниматься решением олимпиадных задач по математике, прослушают научно-популярный курс по физике, изучат курс по машинному обучению, искусственному интеллекту и компьютерной лингвистике.

Насыщенная образовательная программа направлена на раннее выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку детей, проявивших способности в области естественно-научных дисциплин и технического творчества.

Фото: Элистинский лицей

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